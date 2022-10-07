Япония введет новые санкции против России

7 окт. 7:57

Кабинет министров Японии принял решение о расширении санкционного режима в отношении России в связи с референдумами и присоединением к России четырех новых регионов, сообщил генсек кабинета министров Сэйдзи Кихару.

"По итогам заседания кабинета министров было принято решение о введении новых дополнительных санкций, а именно замораживание активов представителей указанных четырех регионов, а также российских официальных лиц", - привод слова Кихары ТАСС.

Уточняется, что в настоящее время список лиц, в отношении которых вводятся санкции не опубликован.