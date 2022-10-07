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Заседание комиссии о делимитации границы Армении и Азербайджана пройдет в октябре

Заседание комиссии о делимитации границы Армении и Азербайджана пройдет в октябре

Армения подтвердила проведение в конце октября в Брюсселе заседания комиссии о делимитации государственной границы с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе Кабинета министров Армении после переговоров в Праге премьер-министра Никола Пашиняна, азербайджанского и французского президентов Ильхама Алиева и Эмманюэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

"Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, посредством которой обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга", - говорится в сообщении.

"Стороны подтвердили, что это ляжет в основу работы комиссий по делимитации и безопасности границ и что следующее заседание этих комиссий состоится в конце октября в Брюсселе", - указано в нем.

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