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Лидеры Турции и Кипра пообщались на саммите Евросоюза в Праге

Лидеры Турции и Кипра пообщались на саммите Евросоюза в Праге

На полях саммита Европейского союза в Праге прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство, ссылаясь на свои источники.

По их данным, беседа глав государств длилась несколько минут. В частности, Анастасиадис обратил внимание на необходимость кипрского урегулирования и возвращения к усилиям по его достижению.

Эрдоган согласился с тем, что кипрская проблема должна быть решена, однако добавил, что сейчас не самое подходящее время, чтобы обсуждать данный вопрос.

 

 

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