Азербайджанский форвард может покинуть "Динамо"

7 окт. 3:30

Нападающий загребского "Динамо" и сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Об этом пишет Azerisport.com.

Согласно предварительной информации, 25-летнего форварда не устраивает количество игрового времени. Менеджер Эмрели уже начал поиски нового клуба.

Как отмечается, руководство "Динамо" готово продать нападающего примерно за 2 млн евро.

Напомним, в текущем сезоне Эмрели провел за "Динамо" 5 матчей в чемпионате Хорватии, отметившись в них одним забитым мячом.