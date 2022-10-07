Прикаспийские страны развивают транспортные коридоры

В "Сколково" завершился II Каспийский экономический форум, в котором принимали участие представители стран каспийской "пятерки" - России, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана. Речь шла о проектах в таких сферах, как транспортная инфраструктура, энергетика, охрана окружающей среды, а также развитие межрегионального взаимодействия и культурно-гуманитарных связей. Обсуждались и перспективы совместного освоения ресурсов в общих акваториях, разработки морского дна и расширения сотрудничества в сфере инвестиций.

Российский премьер Михаил Мишустин на встрече со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым отметил рост товарооборота между РФ и Азербайджаном на 11,5% - за первые 8 месяцев года был превышен показатель в 2,2 млрд долларов. В Москве считают, что роста этих показателей можно добиться за счет реализации новых перспективных проектов, создания промышленных и производственных цепочек в энергетике, в транспортном обновлении в сельскохозяйственном производстве.

Премьер-министр Азербайджана в ходе выступления на форуме акцентировал внимание на развитии транспортных коридоров "Север - Юг", "Восток - Запад", которые проходят через Каспийское море и назвал главным звеном этих коридоров Бакинский международный морской торговый порт. О важности развития транспортно-логистической инфраструктуры, в частности коридора "Север-Юг", говорил и министр экономического развития России Максим Решетников. В ходе круглого стола, в котором приняли участие министры экономики стран-участниц форума, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил большой потенциал для расширения сотрудничества в рамках проектов, связанных с альтернативной энергетикой. По его мнению, есть также возможности для расширения партнерства в сфере судостроения и бизнеса.

В ходе переговоров министров экономики РФ и Азербайджана было принято решение создать Рабочую группу по экономическому и инвестиционному взаимодействию на уровне министерств. Сегодня уже более 70 субъектов РФ сотрудничают с Баку.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер предложил создать общую экономическую зону для использования потенциала государств Каспийского региона. Мехди Сафари, заместитель министра иностранных дел ИРИ по экономическим вопросам, отметил, что встреча первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера с экономическими активистами и руководителями крупных российских компаний, таких как "Газпром" имеет большое значение для развития отношений между Россией и Ираном. Алиреза Пейнмакпак, глава Организации развития торговли Ирана, отметил, что в этом году торговля Ирана со прикаспийскими странами значительно выросла, и добавил, что национальный экспорт сместился с сельскохозяйственной на промышленную продукцию.

Заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов назвал согласование законодательства в сферах цифровой торговли, проведения таможенных процедур и сертификации, сотрудничества контрольно-надзорных органов, а также организации трансграничных потоков одним из важных направлений стран каспийской "пятерки".

III Каспийский экономический форум пройдет в Иране в 2023 году.