Российско-американское космическое сотрудничество крепнет

7 окт. 5:00

Компания SpaceX отправила на Международную космическую станцию очередную четверку астронавтов, в том числе и русского космонавта, участвующего в программе в рамках партнерства между США и Россией, которое продолжается, несмотря на напряженность на Украине. Команда проведет полгода в орбитальной лаборатории, проводя научные эксперименты.

The Washington Post пишет, что ракета Falcon 9 и космический аппарат Dragon были запущены из Космического центра Кеннеди во Флориде. На борту два астронавта НАСА, Николь Манн и Джош Кассада, а также Коити Ваката из Японии и Анна Кикина из России. Незадолго до запуска, Манн, полковник Корпуса морской пехоты США, первая коренная американка, побывавшая в космосе, сказала ЦУП: ”Вперед, за дело!” После того как команда успешно добралась до орбиты, она сообщила, что полет ”напомнил плавный подъем наверх”.

Учитывая ухудшившиеся отношения между США и Россией, полет - очередной признак того, что страны продолжают сотрудничать в космосе. Более 20 лет государства были главными партнерами на космической станции, поддерживая хрупкую созависимость, служащую интересам космических программ обеих наций. В сентябре была очередь России доставить на станцию американца, астронавта НАСА Фрэнка Рубио. Рубио вместе с двумя космонавтами прибыл на МКС 21 сентября на российской ракете ”Союз”.

В эпоху космических шаттлов НАСА отправляла российских космонавтов на орбиту. После завершения программы комических челноков в 2011 году Россия начала доставлять астронавтов НАСА на станцию и обратно. В среду первый российский космонавт отправился на МКС на ракете SpaceX. Космические агентства надеются на дальнейший обмен членами команды в ближайшее годы, хотя партнерство и находится под вопросом из-за российской спецоперации на Украине.

Ранее в этом году Дмитрий Рогозин, бывший глава Роскосмоса, заявлял о возможном прекращении сотрудничества, угрожая вызвать крушение МКС, поскольку именно Россия занимается выводом и удерживанием станции на нужной орбите. НАСА в основном проигнорировало его заявления, называя их в частном порядке пустыми угрозами. Американское космическое агентство сообщило о том, что собирается продолжать партнерство в рамках программ МКС.

”Российские космонавты и американские астронавты - отличные профессионалы, - сказал администратор НАСА Билл Нельсон в июне. - Несмотря на трагедию, разворачивающуюся на Украине, суть в том, что международное сотрудничество в рамках гражданской космической программы крепко”.

Именно таким было послание руководителей НАСА накануне запуска. ”Отправляя в космос членов команды другой страны, ты несешь огромную ответственность. Ты даешь обещание доставить члена команды в целостности и сохранности, - заявила Кэти Людерс, заместитель администратора НАСА. - На рабочем уровне мы крайне признательны за постоянство в наших отношениях даже в очень непростые геополитические времена”.

Сергей Крикалев, бывший космонавт, а теперь исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса подтвердил, что Россия будет поддерживать партнерство по МКС до 2024 года в рамках ранее взятых на себя обязательств.

Хотя Россия и работает над созданием новой космической станции, добавил Крикалев, ”мы понимаем, что в ближайшее время она не появится”, поэтому страна ”возможно, обсудит возможность продления партнерства по МКС”. Крикалев назвал запуск ”новой фазой” отношений, которые начались, когда США и СССР сотрудничали в космосе в рамках программы ”Апполон-Союз” в 1975 году. ”Мы начали работать вместе более 40 лет назад, и мы будем сотрудничать так долго, как можно представить”, - добавил Крикалев. На вопрос о том, можно ли считать примирительный тон попыткой снизить напряженность, он ответил: ”Да”.

НАСА дало понять, что приветствует продолжение сотрудничества. Агентство планирует использовать космическую станцию до 2030 года.

В июле на пост главы Роскосмоса вместо Рогозина был назначен Юрий Борисов, заместитель председателя российского правительства. Джоэл Монтальбано, руководитель американской программы МКС, сказал, что Борисов ”очень четко обозначил готовность Роскосмоса выполнить все свои международные обязательства”. Монтальбано добавил, что российское космическое агентство предоставило ”исключительную поддержку” во время последних запусков, и ”мы намерены продолжать в том же духе”.