Цены на медь и цинк взлетели из-за антироссийских санкций

Цены на медь и цинк выросли после того, как Лондонская биржа металлов запретила ввоз продукции Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В Лондоне приняли это решение после того, как ввели санкции против основателя компании Искандара Махмудова.

Financial Times пишет, что вчера Лондонская биржа металлов (ЛБМ) запретит хранить медь и цинк УГМК на своих складах и будет препятствовать использованию металлов для исполнения фьючерсных контрактов, если владелец продукции не сможет доказать, что биржа не нарушит британские санкции. Британское правительство в конце прошлого месяца ввело санкции против руководителя компании Искандара Махмудова в рамках своей программы по наказанию России за спецоперацию на Украине. Великобритания запретила финансовым организациями сотрудничать с сотнями российских компаний и частных лиц.

Решение ограничить российскому металлу доступ на рынок - крупнейшая на сегодняшний день интервенция ЛБМ, самой большой биржи металлов в мире. УГМК - второй по величине производитель меди в России, поставляющий чуть меньше половины всей рафинированной меди, производимой в стране.

После заявления ЛБМ медь подорожала более чем на 2% до $7853 за тонну - самого высокого уровня за месяц. Стоимость цинка выросла на 2,3% до $3148 за тонну. Затем цены вернулись на прежний уровень в связи с опасениями инвесторов в отношении замедления глобального экономического роста.

Череда санкций спровоцировала среди участников ЛБМ споры о том, стоит ли запрещать продукцию, производимую в России.

На прошлой неделе ЛБМ сообщила, что рассматривает возможность запрета новых металлов из России, для чего необходимо сделать официальные запросы членам биржи.

Американский производитель алюминия Alcoa призывает биржу запретить металл из России, но российский конкурент ”РУСАЛ” предупредил, что подобное решение может привести к волатильности на рынке. ”ЛБМ, видимо, следует букве закона, вводя запреты в отношении только тех компаний и их продукции, чьи руководители попали под санкции”, - уверен Эдвард Меир, президент Commodity Research Group.

Мировые промышленные цены на металлы упали в этом году из-за опасений по поводу экономического замедления. Однако ограниченное производство в связи с перебоями в энергоснабжении и ”самосанкциями” в отношении российского металла привели к восстановлению стоимости. В четверг цены на цинк получили дополнительную поддержку после того, как в среду компания Glencore объявила, что с 1 ноября приостановит работу цинкового завода в северной Германии из-за высоких цен на энергоносители.

Западные политики не спешат вводить санкции на такие российские металлы как никель, палладий и алюминий, напрямую, ввиду того, что страна - важный мировой поставщик.

Махмудов попал под санкции нового пакета ограничений со стороны Великобритании, введенного против России после того, как в четырех регионах Украины прошли референдумы. Несколько месяцев назад УГМК сообщила, что Махмудов, чье состояние оценивается в $3,01 млрд, больше не обладает контрольным пакетом акций компаний и покинул совет директоров, но ЛБМ считает, что УГМК по-прежнему принадлежит Махмудову.

Медь УГМК, которая уже хранится на складах ЛБМ не попадает под действие санкций, поскольку российская компания не сохраняет за собой право собственности на металл. Ни одна партия цинка ее дочерних предприятий не хранится на складах биржи.

Запрет на поручительство ЛБМ не означает, что Россия не сможет экспортировать сырье. Тем не менее из-за ограничений российскому металлу будет сложнее добраться до рынка, а покупатели могут прибегнуть к ”самосанкциям”.