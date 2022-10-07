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В горах КБР восстановлено движение по дороге, на которую сошел сель

В горах КБР восстановлено движение по дороге, на которую сошел сель

В Кабардино-Балкарии восстановлен проезд по горной дороге, ведущей к урочищу Джилы-су,  информирует пресс-служба республиканского правительства.

Ранее сообщалось, что накануне на нее сошел селевой поток и движение транспорта было прервано.

"Продолжаются работы по ликвидации последствий схода селевого потока на территории урочища Джилы-Су в Зольском районе. Отрезанных населенных пунктов нет, газоснабжение и электроснабжение не подведены. <> По состоянию на 18:00 проезд транспорта восстановлен", - указано в сообщении.

Уточнятся, что в настоящее время на месте продолжают работать дорожные службы, задействовано три единицы техники.

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