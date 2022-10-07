Меркель: прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России

7 окт. 6:05

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.

"Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась", - на церемонии, посвященной 77-летию газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене.

Далее канцлер отметила, что нынешние события на Украине стали "глубоким поворотным моментом", указав, что к заявлениям президента РФ Владимира Путина следует относиться очень серьезно. "Нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам и относиться к ним серьезно, а не классифицировать их как блеф с самого начала", - цитирует Меркель ТАСС.