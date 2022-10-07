Третья за день встреча Алиева, Пашиняна, Макрона и Мишеля проходит в Праге (ФОТО)

7 окт. 0:10

В Праге стартовал второй этап четырехсторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Фотографии со встречи опубликовала пресс-служба президента Азербайджана. Видеозапись ее начала распространила пресс-служба армянского премьера.

Об итогах первого этапа в интервью азербайджанским СМИ ранее рассказал Ильхам Алиев.

Утром политики провели неформальную беседу, так что начавшаяся только что встреча фактически станет уже третьей за день.