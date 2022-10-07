Лига Европы: "Карабах" разгромил на выезде "Олимпиакос"

7 окт. 0:01

В Пирее завершилась встреча 3-го тура группового этапа Лиги Европы между "Олимпиакосом" (Греция) и "Карабахом" (Азербайджан). Крупную победу со счетом 3:0 одержали гости.

Голами в составе "Карабаха" отметились нападающий Овусу Квабена (68-я минута) и Рамиль Шейдаев (86-я), а также защитник Марко Вешович (82-я).

После трех туров "Карабах" занимает 2-ю строчку в группе G, имея в активе 6 очков. "Олимпиакос", не набравший пока ни одного очка, находится на последнем, четвертом месте. Возглавляет квартет "Фрайбург" (9 очков), на третьем месте находится "Нант" (3 очка).