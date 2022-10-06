Самолет Vietnam Airlines экстренно сел в Баку из-за самочувствия пассажира

6 окт. 23:43

Экстренную посадку в международного аэропорту Гейдар Алиев совершил Boeing B787 авиакомпании Vietnam Airlines, который выполнял рейс по маршруту Франкфурт - Хо Ши Мин.

Пилот воздушного судна принял решение направить самолет на экстренную посадку в бакинском аэропорту в связи с резким ухудшением самочувствия одного из пассажиров, сообщает в четверг пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет благополучно приземлился в Баку в 21:11 по местному времени. Пассажир был передан бригаде скорой помощи.