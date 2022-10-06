Стало известно, почему у Грузии нет газохранилища

6 окт. 23:22

В Минэкономики Грузии объяснили, почему у страны до сих ор нет собственного газохранилища.

Грузия - единственная страна Закавказья, не имеющей собственного ПХГ. Строительство первого в Грузии ПХГ планировалось начать в 2022 году. Реализация проекта приостановили из-за нехватки средств, а также необходимости провести дополнительные исследования о воздействии хранилища газа на окружающую среду, рассказал вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

"Хотя газохранилище – это важный для энергонезависимости и энергетической прочности проект, на него было выделено $130 млн. Однако в условиях пандемии основные средства государству пришлось направить в другие направления", - сообщил министр.

Детальных исследований требуют вопросы связанные в том числе с сейсмологической устойчивостью и геологией, добавил он. Сроки начала строительства хранилища ранее были перенесены на 2024 год.

В настоящее время власти Грузии обсуждают возможность реализации другого, более адекватного маломасштабного проекта.