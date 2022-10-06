Турецкие бизнесмены заинтересовались инвестициями в Адыгею

6 окт. 23:57

Турецкие бизнесмены в частном порядке посетили Адыгею, где им представили два перспективных инвестиционных проекта.

Один из них - индустриальный парк площадью свыше 194 га, в котором планируют создать предприятия по логистике, производству продуктов питания, мебели, текстиля, нефтегазового оборудования и стройматериалов, переработке сельхозпродукции, деревопереработке, сельхозмашиностроению. В рамках масштабного проекта до 2040 года планируют привлечь 17 млрд рублей и создать 10 тыс рабочих мест.

"Данный проект мы формировали, во многом ориентируясь на промышленные парки Турции. Нам известно, что они доказали свою результативность в экономике, и уверены, что при должном отношении такая система вполне жизнеспособна и эффективна в наших условиях", - подчеркнул, представляя проект на встрече с делегацией глава Адыгеи Мурат Кумпилов, передает портал Юга.ру.

Второй инвестпроект - всесезонный горнолыжный курорт "Лагонаки", который реализует компания "Резот Инвестмент". К 2025 году будет введен в эксплуатацию его первый этап стоимостью 19 млрд рублей. Сумма внебюджетных инвестиций к 2030 году составит 45 млрд рублей, что позволит создать 37 км горнолыжных трасс, 2 тыс рабочих мест, а также 2,5 тыс гостиничных номеров.

Представители турецкой стороны заинтересовались презентованными проектами, отметив, что все инвестпроекты нуждаются в тщательном анализе для дальнейшего поиска точек соприкосновения.