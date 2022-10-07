Минкультуры РФ поддержит фильм Давида Дадунашвили "Музыкант" 

7 окт. 1:31

Фильм Давида Дадунашвили "Музыкант" о европейском музыканте, который оказался на Украине во время проведения специальной военной операции Россией, будет поддержан Министерством культуры России.

"Экспертный совет по игровому кино Минкультуры России подвел итоги дополнительного отбора полнометражных фильмов о глобальных геополитических и социальных изменениях в истории современной России, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета в 2022 году. <...> По итогам питчинга экспертный совет принял решение рекомендовать департаменту кинематографии включить в список получателей субсидии проект режиссера Давида Дадунашвили и продюсера Софьи Митрофановой "Музыкант", - сообщили в пресс-службе ведомства.