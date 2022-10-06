В Кабмине Армении рассказали подробности встречи Эрдогана с Пашиняном

6 окт. 22:54

В Ереване рассказали детали первой за 13 лет встречи лидеров Турции и Армении.

В пресс-службе армянского кабмина пояснили, что Реджеп Тайип Эрдоган и Никол Пашинян обсудили открытие сухопутной границы для граждан третьих стран, а также прямые воздушные грузоперевозки между Арменией и Турцией.

Помимо этого, главы государств в контексте нормализации армяно-турецких отношений указали на важное значение прямых контактов и встреч на высоком уровне.

Турецкий президент и армянский премьер также обменялись мнениями о региональных процессах.