Дагестанские аграрии в горных районах получат субсидии 

6 окт. 22:12

Власти Дагестана в рамках госпрограммы развития горных территорий направят 74,9 млн рублей на субсидирование сельхозпроизводителей, сообщает министерство экономики и территориального развития республики.

"В рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан" из 349 поступивших заявок выплаты одобрены 221 заявителю", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Сельхозпроизводителям помогут с покупкой оборудования для производства пищевой продукции и напитков, в строительстве малогабаритных теплиц, создании или модернизации предприятий по производству промышленной продукции, в покупке малогабаритной сельскохозяйственной техники для личных подсобных хозяйств, строительстве логистических центров хранения продукции, и при закладке садов интенсивного типа.

Необходимость увеличения размеров субсидий возникла на фоне введения санкций, что повлияло на рост цен на оборудование и малогабаритную сельскохозяйственную технику. "Не прибегнув к таким мерам, поддержка наших сельхозпроизводителей была бы маловозможной", - отметил врио министра экономики и территориального развития республики Адильхан Ахмедов.