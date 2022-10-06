Эрдоган сделал заявление по итогам первой встречи с Пашиняном

6 окт. 21:55

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган верит в полную нормализацию отношений с Арменией. Об этом он заявил по итогам встречи с премьер-министром Армении - первой за 13 лет.

"Я искренне верю, что мы сможем достичь нашей цели по полной нормализации на основе добрососедских отношений в нашем регионе", - отметил турецкий лидер.

Он пояснил журналистам, что встреча с Пашиняном прошла в "дружелюбной атмосфере". Теперь контакты будут проводить спецпредставители обеих стран - им и главам МИД двух стран даны соответствующие поручения.

Напомним, в последний раз главы Армении и Турции встречались в 2009 году, это были Серж Саргсян и Абдулла Гюль.