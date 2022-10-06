Власти Грузии прокомментировали задержки с открытием Энергобиржи

6 окт. 21:44

Открытие Энергетической биржи пришлось отложить в Грузии из-за резкого удорожания энергоносителей на фоне ситуации на Украине, заявил глава Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжению Давид Нармания.

Изначально биржа с ежедневными торгами должна была быть запущена 1 июля прошлого года, но участники рынка оказались неготовы к почасовым торгам. Дату перенесли сначала на 1 января нынешнего года, потом на 1 марта и 1 сентября. В последней версии предполагается, что биржа откроется 31 марта следующего года.

"Существовали некоторые геополитические и ценовые риски… Поскольку у нас осенне-зимний период дефицитный, открытие рынка в этот период означает поступление дорогого импорта и, соответственно, подорожание энергоресурсов на рынке", - цитирует Нармания Sputnik Грузия.

Глава комиссии подчеркнул, что с технической точки зрения все готово - и энергобиржа, и Государственная электроэнергетическая система, и коммерческий оператор.