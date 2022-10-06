Лавров и Норов обсудили союзнические отношения России и Узбекистана

6 окт. 21:51

В четверг министры иностранных дел Росси и Узбекистана Сергей Лавров и Владимир Норов провели телефонный разговор.

Стороны обсудили итоги прошедшего в Самарканде очередного заседания совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба российского МИД.

"В контексте подписанной главами государств “на полях” саммита декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Узбекистаном подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всемерное укрепление союзнических отношений", – говорится в сообщении.

Лавров и Норов также провели обмен мнениями по вопросам узбекско-российского внешнеполитического взаимодействия в рамках реализации программы сотрудничества между МИД на 2022-2023 годы.