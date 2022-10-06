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Мораторий на повышение цен ввело правительство Беларуси

Мораторий на повышение цен ввело правительство Беларуси

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко издал постановление о моратории на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке, такое сообщение распространила пресс-служба белорусского правительства.

С сегодняшнего дня юрлица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, действующие на внутреннем рынке, не смогут поднимать цены на все товары, причем как продовольственные, так и непродовольственные, а также на услуги.

Ранее сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал рост цен на товары и высокий уровень инфляции. В связи с этим глава государства распорядился запретить повышение цен в стране.

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