Мораторий на повышение цен ввело правительство Беларуси

6 окт. 21:28

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко издал постановление о моратории на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке, такое сообщение распространила пресс-служба белорусского правительства.

С сегодняшнего дня юрлица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, действующие на внутреннем рынке, не смогут поднимать цены на все товары, причем как продовольственные, так и непродовольственные, а также на услуги.

Ранее сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал рост цен на товары и высокий уровень инфляции. В связи с этим глава государства распорядился запретить повышение цен в стране.