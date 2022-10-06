Лидеры стран СНГ соберутся в Санкт-Петербурге в пятницу

6 окт. 21:24

Неформальная встреча руководителей государств–участников Содружества Независимых Государств (СНГ) состоится в Санкт-Петербурге 7 октября. В этот день российскому лидеру Владимиру Путину исполнится 70 лет.

"В середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав государств-участников СНГ. Она пройдет в Константиновском дворце. Это будет очень важное мероприятие в контексте подготовки запланированного на следующую неделю саммита СНГ – встречи совета глав государств, которая пройдет в Астане", – сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Участие в петербургской встрече примут президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров не примет участие в неформальном саммите. Информации об участии в мероприятии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пока нет.

На повестке будут актуальные вопросы многостороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.