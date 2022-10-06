"Армхи" будут развивать на 13 млрд рублей

6 окт. 20:59

В развитие всесезонного курорта "Армхи", расположенного в Джейрахском районе, вложат 13 млрд рублей, говорится на сайте администрации главы и правительства Ингушетии.

"Из 13 млрд рублей 6 млрд рублей - частные инвестиции", - сказано в сообщении.

В администрации подчеркнули, что такое вложение одного инвестора в рамках одного проекта - рекорд для республики.

Уточняется, что правительство РФ уже утвердило новую концепцию развития курорта. По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, этот проект включили в модель экономического развития Ингушетии, и он получил статус "прорывного", благодаря чему были обеспечены исчерпывающие региональные и федеральные меры поддержки.