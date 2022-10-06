В Ингушетии появится первый мусороперерабатывающий комплекс 

6 окт. 21:14

В Ингушетии к концу 2024 года планируют запустить первый в регионе мусороперерабатывающий комплекс, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов, уточнив, что завод будет построен за счет частного инвестора.

"Инвестор для строительства в Ингушетии первого многофункционального мусороперерабатывающего комплекса стоимостью более 2 миллиардов рублей определен. Это компания ООО "Экомашгрупп", которая является крупнейшим в России разработчиком и производителем мусороперерабатывающего оборудования", - сказал глава региона.

По словам Калиматова, комплекс планируется построить в Малгобекском районе республики. Предприятие будет специализироваться на утилизации ПЭТ-бутылок, твердого пластика, отработанных шин, древесных отходов, а также обезвреживании и компостировании.