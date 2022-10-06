Ильхам Алиев рассказал о планах по подготовке мирного договора с Арменией

6 окт. 20:41

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о дальнейших планах по послевоенному урегулированию между Азербайджаном и Арменией. Соответствующие заявления он сделал после встречи с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля в интервью азербайджанским телеканалам в Праге.

Он напомнил, что главы МИД Азербайджана и Армении недавно провели первую встречу, и выразил мнение, что этот процесс нельзя прерывать

"В скором времени министры должны встретится второй раз, и мы предлагаем, чтобы вслед за этим рабочие группы двух стран встретились и в течение нескольких дней занялись подготовкой текста мирного договора. То есть наши намерения вот такие",- отметил глава государства.

Ильхам Алиев также выразил надежду, что Баку и Ереван постепенно приближаются к миру. "Я ценю работу Шарля Мишеля в этой области. Потому что, как известно, в Брюсселе несколько раз проходили трехсторонние встречи, и с каждым разом мы еще ближе к миру", - указал президент.

"В ходе этой встречи также обсуждались важные вопросы, и я думаю, что эта встреча будет иметь важное значение для достижения мирного договора. Тем не менее, контакты продолжаются. Мы договорились, что после ужина мы снова соберемся вместе. В любом случае мирный процесс уже получил импульс", - обратил внимание он.