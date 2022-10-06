Израиль призвал военных на границе с Ливаном быть готовыми ко всему

6 окт. 20:25

Министр обороны Израиля Бени Ганц дал указание военным готовиться к эскалации на границе с Ливаном, возможны как оборонительные, так и наступательные сценарии.

В четверг Ганц провел совещание по оценке ситуации совместно с начальником Генштаба Армии обороны Израиля, гендиректором министерства обороны и главой оперативного управления.

"В свете развития событий вокруг переговоров о морской границе с Ливаном министр Ганц в ходе встречи дал указания оборонным структурам готовиться к любому сценарию, при котором произойдет рост напряженности на северном направлении, включая оборонительную и наступательную готовность", - сообщает пресс-служба Минобороны Израиля.

Ранее в глава Минобороны Израиля заявил, о готовности государства к любому развитию событий вокруг ливанской морской границы. "Мы готовы защищать нашу инфраструктуру. Нам бы не хотелось вступать в бой, но мы готовы к нему", - сказал он, слова министра приводит радио Kan.