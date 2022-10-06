Серная кислота залила трассу в Казахстане после ДТП

6 окт. 20:09

На трассе Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи в Казахстане опрокинулся КамАЗ с 25 т серной кислоты, ЧП произошло накануне, сообщает департамент экологии по Восточно-Казахстанской области.

"В результате аварии на земельный участок площадью около 50 кв м из автоцистерны вытекла серная кислота общей массой в 25 тонн. В целях нейтрализации серной кислоты и локализации очага загрязнения ТОО "Казцинк" выделило 15 тонн извести, которой была покрыта поверхность загрязненного участка", - рассказали в ведомстве.

Для определения степени загрязнения почвенного покрова взяты пробы. Ликвидацией последствий аварийного загрязнения займется АМ Logistic, компания, оказывавшая услуги по транспортировке серной кислоты.