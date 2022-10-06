К концу 2023 года в Шушу переселят до 2,5 тысяч человек

6 окт. 19:46

К концу следующего года в Шушу переселят до 2,5 тыс человек, сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему "Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период".

"Перед нами стоят две задачи. Выстроить инфраструктуру и предоставить рабочие места переселенцам, что является более сложно задачей", - пояснил он.

Айдын Керимов уточнил, что к концу будущего года планируется переселить в город Шуша до 2,5 тыс человек.

Спецпредставитель подчеркнул, что рабочие места для них надо начинать готовить уже сейчас.