Turkish Airlines вернет деньги за билеты мобилизованным без штрафов и сборов

6 окт. 19:37

Авиакомпания Turkish Airlines вернет средства за неиспользованные билеты на самолет мобилизованным россиянам и их ближайшим родственникам, соответствующее письмо перевозчик послал своим агентам, копия документа оказалась в распоряжении "Интерфакс-Туризм".

"Turkish Airlines информирует о том, что в связи с объявлением частичной мобилизации в РФ для всех билетов с вылетом из России по всем направлениям маршрутной сети авиакомпании начиная с 23 сентября 2022 и оформленных до 21 сентября 2022 (включительно), для военнообязанных граждан РФ и их родственников первой категории (мать, отец, супруга, дети), путешествующих вместе, либо по одному направлению в разные даты, в случае проведении транзакции до 3 октября 2022 года (включительно), отмена и возврат неиспользованных билетов может проводиться без штрафов и сборов вне зависимости от правил оригинального билета", - говорится в письме.

Уточняется, что для оформления возврата понадобится повестка, мобилизационное предписание с документами, которые подтверждают перевод воинской части, к которой приписан человек, в военное состояние.

Потребуются и документы, подтверждающие, что россиянин обращался за разрешением на выезд и получил отказ, а также документы, подтверждающие, что он находится на воинском учете, либо о том, что он состоит на воинском учете и обратился за разрешением на выезд, но ответ пока не получил.