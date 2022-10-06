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Женская сборная России по боксу пропустит чемпионат Европы 2022

Женская сборная России по боксу пропустит чемпионат Европы 2022

Женская сборная России по боксу не выступит на чемпионате Европы 2022 года. Об этом сообщили пресс-службе Европейской конфедерации бокса (EUBC).

В EUBC рассказали, что позволят спортсменам России и Беларуси участвовать в турнирах после предстоящего чемпионата Европы, который пройдет в Черногории с 13 по 22 октября.

Накануне Международная ассоциация бокса (IBA) приняла решение отменить отстранение российских и белорусских боксеров. Они смогут выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран, однако пропустят ближайший чемпионат Европы из-за того, что список участников уже составлен, передает ТАСС.

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