Женская сборная России по боксу пропустит чемпионат Европы 2022

6 окт. 19:36

Женская сборная России по боксу не выступит на чемпионате Европы 2022 года. Об этом сообщили пресс-службе Европейской конфедерации бокса (EUBC).

В EUBC рассказали, что позволят спортсменам России и Беларуси участвовать в турнирах после предстоящего чемпионата Европы, который пройдет в Черногории с 13 по 22 октября.

Накануне Международная ассоциация бокса (IBA) приняла решение отменить отстранение российских и белорусских боксеров. Они смогут выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран, однако пропустят ближайший чемпионат Европы из-за того, что список участников уже составлен, передает ТАСС.