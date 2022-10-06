Минэнерго Турции: поставки газа по TANAP увеличатся вдвое

6 окт. 19:34

Прокачка по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), который является совместным проектом Азербайджана и Турции, будет увеличена вдвое - с 16 до 32 куб м ежегодно, сообщил министр энергетики Турции Фатих Донмез, пишет Anadolu.

По TANAP газ идет с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" до западной границы Турции. Ранее о планах по увеличению пропускной способности газопровода говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По мнению официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, которое он озвучил в августе, TANAP может стать для Европы альтернативой российским поставкам газа.

Напомним, Азербайджан и ЕС в июле подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве, включающий положение об удвоении мощности газопровода.