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Минэнерго Турции: поставки газа по TANAP увеличатся вдвое

Минэнерго Турции: поставки газа по TANAP увеличатся вдвое

Прокачка по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), который является совместным проектом Азербайджана и Турции, будет увеличена вдвое - с 16 до 32 куб м ежегодно, сообщил министр энергетики Турции Фатих Донмез, пишет Anadolu.

По TANAP газ идет с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" до западной границы Турции. Ранее о планах по увеличению пропускной способности газопровода говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По мнению официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, которое он озвучил в августе, TANAP может стать для Европы альтернативой российским поставкам газа.

Напомним, Азербайджан и ЕС в июле подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве, включающий положение об удвоении мощности газопровода.

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