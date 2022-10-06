Специалисты "Ингушэнерго" отремонтировали подстанцию "Кантышево"

6 окт. 19:27

Сотрудники филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" в ходе подготовки к зиме отремонтировали подстанцию 35/10 кВ "Кантышево", такое сообщение распространила пресс-служба компании.

Стоимость ремонта превысила 4,5 млн рублей.

"От стабильной работы питающего центра зависит надежное электроснабжение сельских поселений Кантышево и Долаково Назрановского района, где проживают более 25,4 тыс человек и функционирует 18 социально значимых учреждений", - пояснили в компании.

В числе этих объектов - водозабор "Долаково-Кантышево". Это стратегический объект, который обеспечивает водой Малгобекский район, где живут более 60 тыс человек.

Специалисты заменили восемь масляных выключателей на современные вакуумные, обладающие высокой механической прочностью и наибольшим межремонтным ресурсом.

Кроме того, при подготовке питающего центра "Кантышево" к зиме специалисты осуществили текущее обслуживание и испытания оборудования, очистили территорию от кустарников.