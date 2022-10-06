Гонконг раздаст туристам полмиллиона авиабилетов

6 окт. 19:18

Власти Гонконга в начале следующего года планируют бесплатно раздать 500 тыс авиабилетов для стимулирования туризма, сообщает издание SCMP.

Раздача билетов приурочена к полному снятию ковидных ограничений в Гонконге. На акцию будет выделено $254 млн, такова общая стоимость 500 тыс авиабилетов.

Отмечается, что бесплатные билеты смогут получить не только туристы, планирующие посетить Гонконг, но и выезжающие из него путешественники.

С начала этого года Гонконг посетили 184 тыс человек. До пандемии Гонконг в год принимал 56 млн туристов.