По Анкаре поедет "умный" общественный транспорт

Муниципалитет Анкары в сотрудничестве с турецкой компанией по производству электронного оборудования и программного обеспечения Havelsan работает над внедрением интеллектуальной системы общественного транспорта. Система призвана облегчить проблему автодорожных пробок и обеспечить безопасность населения, отслеживая число пассажиров в автобусах с помощью технологии обработки изображений. Также будет определяться расположение транспортных средств на участках проезжей части за счет плотности потока, пишет турецкая "Сабах".

Кроме того, эта "умная" система будет отслеживать, в том числе, пристегнуты ли ремни безопасности, не ведется ли разговор по мобильному телефону, информация об этом будет также передаваться в центр для обеспечения безопасности пассажиров. В целом, технология обработки изображений поможет сделать общественный транспорт более удобным и безопасным. В рамках совместного проекта системы "умного" транспорта Havelsan и муниципалитета Анкары на дорогах также будут выявляться дефекты, выбоины и неровности, информация о которых будет направляться в соответствующие подразделения.

Специалист по программному обеспечению компании Havelsan, ответственная за систему видеоанализа на базе искусственного интеллекта Eyeminer (Smart Box of the City), Бюшра Озбай Башески сказала, что компания внедрила очень разные приложения для обработки изображений, а также разработала различные решения для удовлетворения потребностей вооруженных сил и сил безопасности. Она также рассказала о возможности идентифицировать информацию о фирме и модели транспортных средств. Проект способствует внедрению систем распознавания номерных знаков, разработанных и успешно используемых силами безопасности.

Башески заявила о сотрудничестве с муниципалитетом Анкары и генеральным директоратом организации электроснабжения, газоснабжения и автобусных перевозок турецкой столицы: "Мы продолжали работать над проектами по использованию технологии обработки изображений, чтобы облегчить работу сил безопасности. В конце концов, мы пришли к идее проекта "умного" транспорта. Используя анализ плотности транспортного потока, система "умного" общественного транспорта позволит определиться с автобусными маршрутами, увеличением или уменьшением числа автобусов и остановок. Кроме того, мы рассчитываем предупреждать центр о поведении, которое угрожает безопасности пассажиров, например, использует ли водитель ремень безопасности или нет."

Внедрение системы планируется в течение трех-четырех месяцев. В автобусах не устанавливались никакие специализированные камеры. Изображения будут передаваться с уже установленных в автобусах камер. Система работает с любыми марками и моделями.

Бюшра Озбай Башески сказала, что с помощью методов обработки изображений на дорогах также будут выявлены дефекты, выбоины и неровности, отчеты о них будут отправляться в соответствующие подразделения, после чего будут проведены ремонтные работы.

"Это будет первая инициатива, к которой присоединятся другие муниципалитеты. Система улучшит как качество услуг, предлагаемых населению, так и безопасность других автомобилей. Для этого мы используем максимально доступные варианты без дополнительных затрат. Анкара послужит первым примером "умного" транспорта в стране", - подчеркнула Башески. "Мы также проводим различные исследования по видеоаналитике с другими муниципалитетами, и планируем продолжить их, в том числе мы подписали соглашение с муниципалитетом Газиантепа", - добавила она.