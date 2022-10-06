Врач оценил состояние здоровья Саакашвили: ничего особенного

6 окт. 19:05

О состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе журналистам.

Накануне американской адвокат Саакашвили Массимо Данджело сообщал о приступе у своего клиента. По словам невролога Отара Тоидзе, жизненные ресурсы Саакашвили на исходе.

"Я не знаю, у кого какая информация. Что значит особенное ухудшение? Нет ничего особенного. Состояние здоровья человека, можно сказать, такое же, какое было в предыдущие дни - повышенное стрессовое состояние", - заявил Чхаидзе.

Полную информацию об общем состоянии здоровья Саакашвили получает медицинский департамент пенитенциарной службы, добавил он. "Его жизненные показатели действительно не являются критическими", - подчеркнул специалист.

Чхаидзе уточнил, что у Саакашвили наблюдается общая слабость, он находится в полулежащем положении, также отмечается головокружение, ощущение тошноты и периодически нарушение координации.