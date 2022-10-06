Новак и иранский министр обсудили перспективы российско-иранского сотрудничества на рынке нефти и газа

6 окт. 18:55

Россия и Иран проводят переговоры по ряду совместных проектов, и в ближайшее время делегация российских бизнесменов посетит Исламскую Республику, сообщается на сайте правительства РФ по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи.

На встрече рассматривались перспективы двустороннего сотрудничества на мировом рынке нефти и газа, возможные совместные проекты в Иране, а также взаимодействие в банковской сфере и в торговле.

"Подготовка нового большого межгосударственного договора Российской Федерации и Исламской Республики Иран переходит в завершающую фазу. Этот документ выведет многоплановые отношения между нашими странами на уровень стратегического партнерства", - подчеркнул Новак.

Также в качестве сопредседателей комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Новак и Оуджи обсудили организацию ее заседания в период с 30 октября по 1 ноября в РФ.