Депутат: ЕНД должна распасться

6 окт. 18:36

Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" должна прекратить существование, с таким заявлением выступил депутат от другой оппозиционной партии - "Гирчи" Яго Хвичия.

"Думаю, что после предпринятых за последнее время неуспешных шагов в "Нацдвижении" что-то должно изменится. Будет хорошо, если "Нацдвижение" распадется, и это требование становится более актуальным", - цитирует его Sputnik Грузия.

Хвичия пояснил, что если ЕНД не планирует распадаться, то ей нужно трансформироваться во что-то новое. Однако, добавил депутат, оппозиция не может "мыслить качественно иначе".