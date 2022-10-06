Astana Marathon перекроет часть города 9 октября

6 окт. 18:35

На нескольких улицах Астаны 9 октября будет перекрыто движение в связи с проведением международного марафона Astana Marathon 2022.

Улицы будут перекрыты с 07:00 до 13:00, старт марафона - в 07:10. Для участников подготовлены два маршрута: дистанция 10 км для участников от 16 лет и старше; дистанция 42,2 км для участников от 18 лет и старше.

Перекрыты будут улицы в районе "Экспо", в том числе Рыскулова, Кабанбай батыра, Улы Дала до Нажимеденова и другие, сообщает пресс-служба департамента полиции города Астаны.