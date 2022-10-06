Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Грузии до 8,8%

6 окт. 18:19

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Грузии на 2022 год с 5,5% до 8,8%.

"На данный момент, это самый высокий показатель во всем регионе Европы и Центральной Азии. Во многом это связано с увеличением внутреннего спроса и денежных перечислений, а также увеличением доходов от туризма и денежных переводов", - заявил региональный директор ВБ по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.

Он отметил, что при этом Нацбанк и правительство Грузии должны сохранять бдительность. "Конечно, в случае роста инфляции потребуется ужесточение монетарной политики… Мы рекомендуем правительству сохранять осмотрительный подход с фискальной точки зрения и использовать любые дополнительные доходы для облегчения определенного фискального бремени", - добавил Молинеус.

Рост ВВП Грузии в будущем году, согласно прогнозу Всемирного банка, замедлится до 4,2%. Также в 2023 году снизится тенденция роста цен из-за сокращения спроса.