Иран примет третий Каспийский экономический форум

6 окт. 18:08

В будущем году в Иране пройдет третий Каспийский экономический форум.

"Третий Каспийский экономический форум состоится в 2023 году в Исламской Республике Иран", - говорится в коммюнике по итогам второго Каспийского экономического форума, который проходит в Москве 5-6 октября.

Участие в нем принимают премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер Азербайджана Али Асадов, премьер Казахстана Алихан Смаилов, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и вице-премьер Туркменистана Ходжамырат Гельдымурадов.

Каспийская "пятерки" подтвердила заинтересованность в увеличении объемов торговли и взаимных инвестиций, делегации подчеркнули важность развития сотрудничества в сфере промышленности. Также в коммюнике отмечается, что полноформатное использование международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" позитивно повлияет на экономическую активность бизнеса прикаспийских стран.