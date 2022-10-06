Замглавы МИД России и посол Палестины поговорили о ближневосточном мирном процессе

6 окт. 17:57

В Москве 6 октября состоялась встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова и посла Палестины Абдель Хафиза Нофаля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

Главными темами переговоры стали вопросы активизации двустороннего политического диалога с акцентом на задачи разблокирования ближневосточного мирного процесса и восстановления палестинского единства.

Собеседники также поговорили об актуальных аспектах дальнейшего развития отношений России и Палестины.