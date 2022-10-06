ЕС ввел санкции против Дугина, Памфиловой, Газманова и Расторгуева

6 окт. 17:59

Европейский союз установил санкции против 30 физических и семи юридических лиц России в рамках восьмого пакета рестрикций, следует из опубликованного документа.

В "черный" список попали философ Александр Дугин, глава Центризбиркома Элла Памфилова, артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, а также президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

Кроме того, ограничения ЕС распространяются теперь и на "Гознак", корпорацию "Иркут", московский машиностроительный завод "Авангард", завод им. Дегтярева, МКБ "Факел".