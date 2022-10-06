Владикавказ принимает 15-фестиваль современного искусства "Аланика"

6 окт. 17:38

Накануне в выставочном зале Национального музея Республики Северная Осетия - Алания состоялось открытие 15-й фестиваля. В этом году он посвящен 1100-летию крещения Алании, говорится в официальном пресс-релизе.

Открытие фестиваля сопровождалось демонстрацией выставки "Встреча со священным" (6+), идея которой была предложена куратором, критиком и теоретиком искусства Виталием Пацюковым.

По словам организаторов, проект отражает суть его кураторской миссии - показывать, что искусство может и должно говорить о самом важном - о стремлении к свету, об обращении к неизменным, основополагающим человеческим ценностям, о поисках смысла бытия.

В рамках фестивали, который продлится с 5 октября по 25 ноября, его гости смогут познакомиться с произведениями современных художников. Работы будут представлены на двух площадках в Северо-Кавказском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Национальном музее Республики Северная Осетия - Алания, передает ТАСС.