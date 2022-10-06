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Саудовская Аравия понизила цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия понизила цены на нефть для Европы

Саудовская энергетическая компания Saudi Aramco на ноябрьские поставки нефти сорта Arab Light снизила цены для Европы, но подняла для США, сообщает Bloomberg.

Цена нефти для европейского рынка стала на $1,8 ниже. Ранее трейдеры прогнозировали, что баррель Arab Light для ЕС на фоне недавнего решения ОПЕК+ станет на $0,4 дороже. При этом нефть из Саудовской Аравии стала немного дороже для США - на $0,2.

"Контролируемая государством компания Saudi Aramco оставила свой ключевой сорт Arab Light для ноябрьских поставок в Азию без изменений по сравнению с этим месяцем на $5,85 за баррель выше регионального ориентира", - пишет Bloomberg.

Напомним, 5 октября ОПЕК+ согласовал сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

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