Саудовская Аравия понизила цены на нефть для Европы

6 окт. 17:46

Саудовская энергетическая компания Saudi Aramco на ноябрьские поставки нефти сорта Arab Light снизила цены для Европы, но подняла для США, сообщает Bloomberg.

Цена нефти для европейского рынка стала на $1,8 ниже. Ранее трейдеры прогнозировали, что баррель Arab Light для ЕС на фоне недавнего решения ОПЕК+ станет на $0,4 дороже. При этом нефть из Саудовской Аравии стала немного дороже для США - на $0,2.

"Контролируемая государством компания Saudi Aramco оставила свой ключевой сорт Arab Light для ноябрьских поставок в Азию без изменений по сравнению с этим месяцем на $5,85 за баррель выше регионального ориентира", - пишет Bloomberg.

Напомним, 5 октября ОПЕК+ согласовал сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.