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Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию Еревана

Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию Еревана

Министерство обороны Азербайджана опровергло распространенную сегодня армянским оборонным ведомством дезинформацию. Такое сообщение распространила пресс-служба МО АР.

В нем идет речь об информации Минобороны Армении о том, что сегодня в полдень азербайджанские подразделения якобы открыли огонь по технике, работающей над укреплением боевых позиций ВС Армении, в результате чего эта техника получила повреждения.

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что эти сведения не соответствуют действительности.

"Это очередная провокационная дезинформация армянской стороны", - указали в МО АР.

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