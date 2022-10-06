Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию Еревана

6 окт. 17:32

Министерство обороны Азербайджана опровергло распространенную сегодня армянским оборонным ведомством дезинформацию. Такое сообщение распространила пресс-служба МО АР.

В нем идет речь об информации Минобороны Армении о том, что сегодня в полдень азербайджанские подразделения якобы открыли огонь по технике, работающей над укреплением боевых позиций ВС Армении, в результате чего эта техника получила повреждения.

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что эти сведения не соответствуют действительности.

"Это очередная провокационная дезинформация армянской стороны", - указали в МО АР.