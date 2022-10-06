Мария Захарова: Москва оказывает комплексное содействие послевоенному урегулированию между Ереваном и Баку

6 окт. 17:25

Россия оказывает комплексное содействие для нормализации отношений между своими союзниками - Азербайджаном и Арменией, заявила в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, всеобъемлющие предложения Москвы переданы Баку и Еревану во время поездок спецпредставителя министра иностранных дел в обе страны.

"Те, кто пытаются как-то усомниться в нашей роли, выдают желаемое за действительное. Мы занимаемся практической работой, делаем это не под какую-то дату, или красивый формат, а так, чтобы это закреплять на результат. Мы не занимаемся специальной рекламной деятельностью, под которой ничего нет, наоборот, мы рассказываем о том, что удалось сделать", - пояснила дипломат.

Мария Захарова указала также, что, учитывая высокую чувствительность такой темы, как мирное соглашение, МИД РФ считаем нецелесообразным давать публичные комментарии по деталям переговоров. "Еще раз говорю -ж мы нацелены на результат", - заключила она.