Военные учения ОДКБ завершились в Казахстане

6 окт. 17:14

В Казахстане 6 октября завершились командно-штабные учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) "Взаимодействие-2022".

Военные в ходе маневров отработали различные элементы операции "Подготовка и проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности", сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.

"Данные учения показали слаженный механизм межведомственного взаимодействия подразделений оперативного, специального назначения по отработке тактики действий борьбы с элементами терроризма и экстремизма, незаконными вооруженными формированиями, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, организации всестороннего обеспечения выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.

Награждение участников учений состоялось в четверг во время церемонии закрытия "Взаимодействия-2022".

Мастерство, показанное на учениях - залог как внутренней, так и внешней безопасности, уверен начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. "Это залог выполнения любой поставленной задачи. В этих условиях подразделения ОДКБ должны быть в постоянной готовности к задачам по предназначению", - заявил Сидоров отметил на церемонии закрытия учений.