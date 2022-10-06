Иран предложил Казахстану нарастить товарооборот

6 окт. 16:45

Иран заинтересован в наращивании торговли с Казахстаном до $3 млрд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам встречи премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

Встреча состоялась на полях второго Каспийского экономического форума в Москве.

"У наших стран есть потенциал по увеличению товарооборота продукции АПК до 1 млрд долларов. Для реализации данной задачи нами прорабатываются транспортные коридоры и взаимные поставки сельхозтоваров", сказал Смаилов.

В свою очередь, Мохбер выразил готовность укреплять взаимодействие в транспортно-логистической и финансово-банковской сферах, сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли и энергетике.