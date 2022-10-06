В Дербенте восстановят северную крепостную стену

6 окт. 16:20

В Дербенте проведут работы по восстановлению части северной крепостной стены, сообщате пресс-служба Дербентского музея-заповедника.

Уточняется, что в частности, планируется отремонтировать аварийные участки и убрать лишние растения. "В результате обследования памятника и охранной зоны были выявлены аварийные участки и участки подлежащие очистки от излишней растительности. Стоит отметить, что в охранной зоне объекта администрацией города ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, а также археологические работы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что речь идет об участке северной крепостной стены между воротами Джарчи-Капы и Кырхляр-капы.