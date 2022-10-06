Асадов: Россия – важный партнер для Азербайджана

6 окт. 15:56

Премьер Азербайджана Али Асадов назвал Россию одним из главных политических и экономических партнеров Баку.

В ходе встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным в рамках Каспийского экономического форума он также выразил намерение Азербайджана развивать такие отношения и в дальнейшем.

"Российская Федерация всегда была и остается важным для нас политическим и экономическим партнером, в работе и деятельности, которым мы во главе с нашим президентом уделяли, уделяем и будем уделять главенствующее, первозначимое отношение" – цитирует его ТАСС.